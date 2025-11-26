Дончич установил один из рекордов результативности «Лейкерс», державшийся почти 10 лет
Поделиться
В данный момент проходит матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Лос-Анджелес Клипперс». На момент написания новости счёт на табло 82:81 в пользу домашней команды.
НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 07:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
135 : 118
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 31, Джеймс - 25, Хатимура - 13, Хэйс - 8, Смарт - 7, Ларэвиа - 4, Клебер - 2, Тимме - 2, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Леонард - 19, Данн - 19, Коллинз - 18, Зубац - 10, Сандерс - 6, Браун - 6, Батюм - 6, Пол - 4, Кристи - 1, Лопес, Нидерхаузер, Телфорт
В первой четверти защитник «Лейкерс» Лука Дончич отметился 24 набранными очками, установив новый клубный рекорд по результативности в одной четверти.
Предыдущее достижение принадлежало Коби Брайанту и Лу Уильямсу, которые в 2016 году набирали по 23 очка за четверть — этот рекорд продержался почти 10 лет. Кайл Кузма повторил этот результат в 2019 году. Примечательно, что сам Дончич недавно также набрал 23 очка за одну четверть в матче с «Миннесотой».
НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 110
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 49, Ривз - 25, Хатимура - 23, Эйтон - 15, Ларэвиа - 6, Винсент - 5, Смарт - 3, Вандербилт - 2, Кнехт, Джеймс, Колоко
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 31, Рэндл - 26, Дивинченцо - 13, Макдэниелс - 10, Хиланд - 9, Кларк - 9, Рид - 5, Беранже - 2, Гобер - 2, Миллер - 2, Джузэнг - 1, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Конли
Комментарии
- 26 ноября 2025
-
10:00
-
09:53
-
09:49
-
09:46
-
09:25
-
08:45
-
07:00
-
05:30
-
04:05
-
02:30
-
00:45
-
00:38
-
00:02
- 25 ноября 2025
-
23:05
-
22:55
-
22:45
-
21:44
-
21:19
-
20:52
-
19:59
-
19:50
-
18:56
-
18:49
-
17:59
-
16:57
-
16:47
-
16:22
-
15:45
-
15:30
-
14:58
-
14:39
-
14:11
-
13:41
-
13:15
-
12:40