Главная Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Лейкерс — Лос-Анджелес Клипперс, результат матча 26 ноября 2025, счет 135:118, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Дончича и 25 очков Леброна принесли «Лейкерс» победу в дерби с «Клипперс»
Комментарии

В ночь с 25 на 26 ноября мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Дерби Лос-Анджелеса осталось за «Лейкерс» со счётом 135:118.

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 07:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
135 : 118
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 31, Джеймс - 25, Хатимура - 13, Хэйс - 8, Смарт - 7, Ларэвиа - 4, Клебер - 2, Тимме - 2, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Леонард - 19, Данн - 19, Коллинз - 18, Зубац - 10, Сандерс - 6, Браун - 6, Батюм - 6, Пол - 4, Кристи - 1, Лопес, Нидерхаузер, Телфорт

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, которому не хватило одного подбора до трипл-дабла — в его активе 43 очка, девять подборов и 13 результативных передач. Его одноклубник 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс набрал 25 очков при шести подборах и шести передачах.

У «Клипперс» больше всех набрал разыгрывающий защитник Джеймс Харден — 29 очков, пять подборов и девять ассистов.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Леброн Джеймс — живая легенда НБА! Никто до него не выходил в 23 сезонах
