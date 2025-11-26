Дабл-дабл Дончича и 25 очков Леброна принесли «Лейкерс» победу в дерби с «Клипперс»

В ночь с 25 на 26 ноября мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Дерби Лос-Анджелеса осталось за «Лейкерс» со счётом 135:118.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, которому не хватило одного подбора до трипл-дабла — в его активе 43 очка, девять подборов и 13 результативных передач. Его одноклубник 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс набрал 25 очков при шести подборах и шести передачах.

У «Клипперс» больше всех набрал разыгрывающий защитник Джеймс Харден — 29 очков, пять подборов и девять ассистов.