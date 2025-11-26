Скидки
Црвена Звезда Белград — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Дёмин показал, как заключал контракт с брендом Уэйда, и другие памятные моменты в Макао

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился видео с моментами поездки в Макао (Китай). Спортсмен туда ездил во время предсезонного турнира НБА.

В видео, помимо прочего, демонстрируется, как Дёмин заключил контракт с компанией по производству спортивной одежды и экипировки Li-Ning и под брендом Way of Wade, созданным легендарным Дуэйном Уэйдом.

Видеозапись можно посмотреть на канале Егора Дёмина в YouTube.

Дёмин к настоящему моменту принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 7,6 очка, совершал 3,4 подбора и отдавал 3,4 передачи.

