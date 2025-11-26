Скидки
Црвена Звезда Белград — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Результаты игрового дня НБА 26 ноября
В ночь с 25 на 26 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках Кубка НБА прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 26 ноября:

«Вашингтон Уизардс» — «Атланта Хоукс» — 132:113;
«Филадельфия Сиксерс» — «Орландо Мэджик» — 103:144;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 135:118.

Лучшим баскетболистом игрового дня стал атакующий защитник «Вашингтона» Си Джей Макколлум — 46 очков, пять подборов и четыре ассиста.

