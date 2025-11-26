Скидки
Црвена Звезда Белград — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Баскетбол

Трёхкратный чемпион НБА Рик Фокс намерен участвовать в выборах в парламент Багам

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Рик Фокс объявил, что примет участие в выборах в парламент Содружества Багамских островов, которые состоятся в следующем году. О намерении Фокс сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Вы говорите, что хотите большей прозрачности, современной экономики, которая ставит во главу угла доступность и безопасность, и страны, где возможности — это реальность, а не просто обещание», — написал Рик.

Фокс родился в Торонто в семье канадки и багамца, а вырос на Багамах. Спортсмен был выбран на драфте НБА 1991 года его под 24-м номером клубом «Бостон Селтикс», где он провёл первые шесть сезонов. Затем он перешёл в «Лейкерс», с которыми завоевал три титула за семь лет.

Отметим, что решение Фокса прозвучало на фоне громких коррупционных дел в стране, роста числа нелегальных мигрантов и продолжающегося восстановления после урагана «Дориан», обрушившегося на архипелаг в сентябре 2019 года.

