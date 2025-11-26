Евролига: расписание матчей на 26 ноября

В среду, 26 ноября, в Евролиге пройдёт очередной игровой день сезона-2025/2026. Болельщики европейского баскетбола смогут посмотреть в общей сложности четыре матча 13-го тура регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Евролига. Расписание на 26 ноября:

20:00 мск — «Маккаби» Тель Авив — «Олимпия»;

21:30 мск — «Црвена Звезда» — «Олимпиакос»;

21:30 мск — «Монако» — «Анадолу-Эфес»;

22:30 мск — «Барселона» — АСВЕЛ.

Лидером Евролиги в данный момент является «Хапоэль» из Тель-Авива, на счету которого девять побед и четыре поражения. На втором месте находится греческий «Панатинаикос» с таким же количеством побед и поражений. Топ-3 замыкает ещё один клуб из Греции – «Олимпиакос», у которого восемь побед и четыре поражения.

