Црвена Звезда Белград — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
21:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Евролиги – 2025/2026 на 26 ноября

Евролига: расписание матчей на 26 ноября
Аудио-версия:
В среду, 26 ноября, в Евролиге пройдёт очередной игровой день сезона-2025/2026. Болельщики европейского баскетбола смогут посмотреть в общей сложности четыре матча 13-го тура регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Евролига. Расписание на 26 ноября:

20:00 мск — «Маккаби» Тель Авив — «Олимпия»;
21:30 мск — «Црвена Звезда» — «Олимпиакос»;
21:30 мск — «Монако» — «Анадолу-Эфес»;
22:30 мск — «Барселона» — АСВЕЛ.

Лидером Евролиги в данный момент является «Хапоэль» из Тель-Авива, на счету которого девять побед и четыре поражения. На втором месте находится греческий «Панатинаикос» с таким же количеством побед и поражений. Топ-3 замыкает ещё один клуб из Греции – «Олимпиакос», у которого восемь побед и четыре поражения.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Евролига: результаты матчей 25 ноября

