Дончич сравнялся с Харденом по впечатляющим показателям в статистике за половины матчей

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич сравнялся с защитником «Лос-Анджелес Клиперс» Джеймсом Харденом по количеству матчей, в которых за половину встречи удавалось продемонстрировать следующие статистические показатели – 30+ очков, пять и более результативных передач и пять и более реализованных трёхочковых. Об этом информирует портал Polymarket.

К этому достижению Дончич пришёл после матча Кубка НБА между «Лейкерс» и «Клипперс», в которых словенец в общей сложности набрал 43 очка, сделал девять подборов и 13 передач. «Озёрники» победили со счётом 135:118.

