Барселона — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Дончич сравнялся с Харденом по впечатляющим показателям в статистике за половины матчей

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич сравнялся с защитником «Лос-Анджелес Клиперс» Джеймсом Харденом по количеству матчей, в которых за половину встречи удавалось продемонстрировать следующие статистические показатели – 30+ очков, пять и более результативных передач и пять и более реализованных трёхочковых. Об этом информирует портал Polymarket.

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 07:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
135 : 118
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 31, Джеймс - 25, Хатимура - 13, Хэйс - 8, Смарт - 7, Ларэвиа - 4, Клебер - 2, Тимме - 2, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Леонард - 19, Данн - 19, Коллинз - 18, Зубац - 10, Сандерс - 6, Браун - 6, Батюм - 6, Пол - 4, Кристи - 1, Лопес, Нидерхаузер, Телфорт

К этому достижению Дончич пришёл после матча Кубка НБА между «Лейкерс» и «Клипперс», в которых словенец в общей сложности набрал 43 очка, сделал девять подборов и 13 передач. «Озёрники» победили со счётом 135:118.

