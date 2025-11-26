Скидки
Барселона — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

Фото: матч «Лейкерс» и «Клипперс» ознаменовался стычкой с участием Дончича и удалением

Матч Кубка НБА между соседями по городу «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» (135:118) ознаменовался стычкой с участием нескольких игроков. Инцидент начался после того, как защитник «Клипперс» Крис Данн пихнул мяч в грудь баскетболисту «Лейкерс» Луки Дончича.

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 07:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
135 : 118
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 31, Джеймс - 25, Хатимура - 13, Хэйс - 8, Смарт - 7, Ларэвиа - 4, Клебер - 2, Тимме - 2, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Леонард - 19, Данн - 19, Коллинз - 18, Зубац - 10, Сандерс - 6, Браун - 6, Батюм - 6, Пол - 4, Кристи - 1, Лопес, Нидерхаузер, Телфорт

После этого за словенца заступился товарищ по команде Джексон Хэйс, оттолкнувший Данна. Данн, в свою очередь, попытался ударить ладонью Хэйса в лицо. Чтобы не дать конфликту обостриться, в перепалку вмешались игроки обоих команд.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

В результате Данн получил два технических замечания и досрочно покинул площадку. Хэйс получил один технический фол.

Дончич сравнялся с Харденом по впечатляющим показателям в статистике за половины матчей

