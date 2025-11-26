Фото: матч «Лейкерс» и «Клипперс» ознаменовался стычкой с участием Дончича и удалением

Матч Кубка НБА между соседями по городу «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» (135:118) ознаменовался стычкой с участием нескольких игроков. Инцидент начался после того, как защитник «Клипперс» Крис Данн пихнул мяч в грудь баскетболисту «Лейкерс» Луки Дончича.
После этого за словенца заступился товарищ по команде Джексон Хэйс, оттолкнувший Данна. Данн, в свою очередь, попытался ударить ладонью Хэйса в лицо. Чтобы не дать конфликту обостриться, в перепалку вмешались игроки обоих команд.
Фото: Скриншот
Фото: Скриншот
Фото: Скриншот
Фото: Скриншот
В результате Данн получил два технических замечания и досрочно покинул площадку. Хэйс получил один технический фол.