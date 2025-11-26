«Лейкерс» вошли в число первых четвертьфиналистов Кубка НБА
Команда «Лос-Анджелес Лейкерс» гарантировала себе первое место в группе B Западной конференции и, таким образом, пробилась в четвертьфинал Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Это стало возможным после победы «озёрников» в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (135:118).
НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 07:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
135 : 118
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 31, Джеймс - 25, Хатимура - 13, Хэйс - 8, Смарт - 7, Ларэвиа - 4, Клебер - 2, Тимме - 2, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Леонард - 19, Данн - 19, Коллинз - 18, Зубац - 10, Сандерс - 6, Браун - 6, Батюм - 6, Пол - 4, Кристи - 1, Лопес, Нидерхаузер, Телфорт
Ранее место в четвертьфинале себе обеспечил «Торонто Рэпторс», выступающий в группе А на Востоке. У обоих коллективов по три победы в трёх матчах.
Напомним, в четвертьфинальных матчах Кубка НБА примут участие шесть победителей групп и по одной команде от конференции с лучшим результатом со вторых мест.
