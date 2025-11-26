Скидки
Барселона — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
22:30 Мск
Матч G-лиги установил рекорд из-за влияния одного баскетболиста

Матч G-лиги между клубами «Рип-Сити Ремикс» и «Вэлли Санз» (107:104) собрал рекордную для турнира аудиторию в Китае: 36,3 млн уникальных зрителей и 44,7 млн просмотров видео. Об этом информирует пресс-служба «Рип-Сити» в социальных сетях.

«Рип-Сити» – фарм-клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс», которому принадлежит китайский центровой Ян Ханьсэнь. В матче с «Вэлли Санз» Ханьсэнь провёл на площадке 30 минут и за это время набрал восемь очков, совершил 13 подборов и отдал четыре результативные передачи. Матчи фарм-клуба «Портленда» и ранее собирали широкую аудиторию в Китае. Многие эксперты уверены, что Ханьсэнь станет самым влиятельным китайским игроком со времён Яо Мина.

В НБА заявили о желании доминировать на каждом континенте в мире

