В Единой лиге оценили, снизилась ли конкуренция в Евролиге без российских клубов

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением об уровне конкуренции в Евролиге.

«Без наших клубов конкуренция в Евролиге не снизилась, этот турнир интересно смотреть, потому что там очень много игроков, которые играли у нас в лиге. Всегда за ними смотришь, очень приятно. Ещё смотрю из тех соображений, что мы с ними играем предсезонные турниры, значит, наши топ-клубы находятся на этом уровне», — приводит слова Кущенко Odds.ru.

Напомним, Евролига приняла решение отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа в конце марта 2022 года на фоне событий вокруг Украины. В июне организация объявила, что российские команды не будут допущены к участию в турнире сезона-2022/2023. С тех пор российские команды не участвовали в Евролиге.

