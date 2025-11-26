Скидки
Барселона — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич вошёл в топ-10 игроков «Лейкерс» по числу матчей с 40 очками

Лука Дончич вошёл в топ-10 игроков «Лейкерс» по числу матчей с 40 очками
Аудио-версия:
Комментарии

Словенский разыгрывающий Лука Дончич вошёл в топ-10 игроков в истории «Лос-Анджелес Лейкерс» по числу матчей, в которых удавалось набрать 40 и более очков. Этого достижения спортсмен добился после встречи Кубка НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (135:118), где он набрал 43 очка. В настоящий момент Лука занимает 10-е место по соответствующему показателю в истории калифорнийской команды.

Топ-10 игроков «Лейкерс» по числу матчей с 40 очками:

1. Коби Брайант – 122 матча.
2. Элджин Бэйлор – 88 матчей.
3. Джерри Уэст – 66 матчей.
4. Шакил О’Нил – 26 матчей.
5. Джордж Майкан – 23 матча.
6. Леброн Джеймс – 18 матчей.
7. Энтони Дэвис – 15 матчей.
8. Карим Абдул-Джаббар – 15 матчей.
9. Гейл Гудрич – 11 матчей.
10. Лука Дончич – 7 матчей.

