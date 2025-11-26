Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Скользкие и опасные». Лука Дончич раскритиковал паркеты на матчах Кубка НБА

Комментарии

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич выразил недовольство особенностями паркета в матче Кубка НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (135:118).

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 07:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
135 : 118
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 31, Джеймс - 25, Хатимура - 13, Хэйс - 8, Смарт - 7, Ларэвиа - 4, Клебер - 2, Тимме - 2, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Леонард - 19, Данн - 19, Коллинз - 18, Зубац - 10, Сандерс - 6, Браун - 6, Батюм - 6, Пол - 4, Кристи - 1, Лопес, Нидерхаузер, Телфорт

«Пожалуйста, исправьте эти покрытия. Они скользкие и опасные. Я много раз поскальзывался. Вы могли видеть, что многие игроки тоже падали. Это опасно. Площадки новые, так что да, играть тяжело. Нужно немного времени, чтобы привыкнуть», — сказал Лука во время общения со СМИ.

Отметим, что жалобы на специальные паркетные покрытия в матчах Кубка НБА звучали и ранее.

В матче с «Клипперс» Дончич набрал 43 очка, сделал 13 передач и девять подборов, едва не оформив десятый в карьере 40-очковый трипл-дабл.

Лука Дончич вошёл в топ-10 игроков «Лейкерс» по числу матчей с 40 очками

Главные новости дня:

