«Скользкие и опасные». Лука Дончич раскритиковал паркеты на матчах Кубка НБА

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич выразил недовольство особенностями паркета в матче Кубка НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (135:118).

«Пожалуйста, исправьте эти покрытия. Они скользкие и опасные. Я много раз поскальзывался. Вы могли видеть, что многие игроки тоже падали. Это опасно. Площадки новые, так что да, играть тяжело. Нужно немного времени, чтобы привыкнуть», — сказал Лука во время общения со СМИ.

Отметим, что жалобы на специальные паркетные покрытия в матчах Кубка НБА звучали и ранее.

В матче с «Клипперс» Дончич набрал 43 очка, сделал 13 передач и девять подборов, едва не оформив десятый в карьере 40-очковый трипл-дабл.

