Сможет ли «Оклахома» побить рекорд НБА по победам в сезоне-2025/2026?

Действующий чемпион НБА «Оклахома-Сити Тандер» на старте нынешнего сезона одержала 17 побед, потерпев лишь одно поражение. Подопечные Марка Дэйгнолта уверенно движутся к тому, чтобы побить рекорд лиги по победам в регулярном чемпионате. Сейчас это достижение принадлежит «Голден Стэйт Уорриорз». В сезоне-2015/2016 калифорнийский клуб одержал 73 победы при девяти поражениях.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос – сможет ли «Оклахома» побить рекорд НБА по победам в сезоне-2025/2026?

Отметим, что единственное поражение в этом сезоне «Оклахома» потерпела в матче с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» (119:121).

Игроки «Оклахомы» оставили ящики нетронутого шампанского: