Барселона — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич высказался после стычки с игроком «Клипперс»

Лука Дончич высказался после стычки с игроком «Клипперс»
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич обратил внимание на сплочённость команды после недавнего матча Кубка НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (135:118). Напомним, по ходу встречи произошла стычка с участием нескольких игроков.

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 07:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
135 : 118
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 31, Джеймс - 25, Хатимура - 13, Хэйс - 8, Смарт - 7, Ларэвиа - 4, Клебер - 2, Тимме - 2, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Леонард - 19, Данн - 19, Коллинз - 18, Зубац - 10, Сандерс - 6, Браун - 6, Батюм - 6, Пол - 4, Кристи - 1, Лопес, Нидерхаузер, Телфорт

Инцидент начался после того, как защитник «Клипперс» Крис Данн пихнул мяч в грудь Дончича. За словенца заступился партнёр по «Лейкерс» Джексон Хэйс, оттолкнув Данна. Игроки обеих команд вмешались, чтобы не дать конфликту перерасти в серьёзную драку. В итоге Данн получил два технических замечания и покинул площадку, Хэйс — одно.

«У нас все прикрывают друг друга, и я ценю это. Я точно заплачу штраф за него. Всё это показывает, что мы за команда и какой у нас дух», — сказал Лука во время общения со СМИ после игры.

