Лука Дончич высказался после стычки с игроком «Клипперс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич обратил внимание на сплочённость команды после недавнего матча Кубка НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (135:118). Напомним, по ходу встречи произошла стычка с участием нескольких игроков.

Инцидент начался после того, как защитник «Клипперс» Крис Данн пихнул мяч в грудь Дончича. За словенца заступился партнёр по «Лейкерс» Джексон Хэйс, оттолкнув Данна. Игроки обеих команд вмешались, чтобы не дать конфликту перерасти в серьёзную драку. В итоге Данн получил два технических замечания и покинул площадку, Хэйс — одно.

«У нас все прикрывают друг друга, и я ценю это. Я точно заплачу штраф за него. Всё это показывает, что мы за команда и какой у нас дух», — сказал Лука во время общения со СМИ после игры.

Снуп Догг оценил роскошный автомобиль Луки Дончича: