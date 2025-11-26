Владимир Гомельский оценил переход в ЦСКА серба Луки Митровича

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно новичка ЦСКА Луки Митровича. Ранее сообщалось, что сербский центровой заключил соглашение с армейцами, рассчитанное до окончания нынешнего сезона. Контракт должен вступить в силу после прохождения спортсменом медобследования в Москве.

«За четверть с небольшим текущего сезона Тони Джекири пропустил две игры, Ливио Жан-Шарль — столько же. Нужно укрепить позицию. А на Александра Ганькевича надежда очень слабая. Митрович не конкурент Александру Чадову. Чадов не центр, а мощный форвард. Своё время на площадке он получит», — написал Гомельский.

