Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский оценил переход в ЦСКА серба Луки Митровича

Владимир Гомельский оценил переход в ЦСКА серба Луки Митровича
Комментарии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно новичка ЦСКА Луки Митровича. Ранее сообщалось, что сербский центровой заключил соглашение с армейцами, рассчитанное до окончания нынешнего сезона. Контракт должен вступить в силу после прохождения спортсменом медобследования в Москве.

«За четверть с небольшим текущего сезона Тони Джекири пропустил две игры, Ливио Жан-Шарль — столько же. Нужно укрепить позицию. А на Александра Ганькевича надежда очень слабая. Митрович не конкурент Александру Чадову. Чадов не центр, а мощный форвард. Своё время на площадке он получит», — написал Гомельский.

Материалы по теме
В ЦСКА новый легионер прямиком из Евролиги. Кто он и чего ждать?
В ЦСКА новый легионер прямиком из Евролиги. Кто он и чего ждать?

Забавная реакция Махачева на баскетболиста ростом 2,41 м:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android