Лука Дончич ответил на вопрос про жизнь в Лос-Анджелесе

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил на вопрос по поводу жизни Лос-Анджелесе. Словенский спортсмен перешёл в калифорнийский клуб из «Даллас Маверикс» в результате обмена в прошлом сезоне НБА в феврале.

«Всё здорово. Я никогда раньше не жил у моря, так что это одна из самых прекрасных вещей. Погода отличная, пляж… что тут ещё сказать. У меня есть квартира, то есть дом. Так что я здесь отлично устроился», — сказал Дончич во время общения со СМИ, ответив на вопрос журналиста из Словении.

Дончич к настоящему моменту принял участие в 13 матчах этого сезона НБА, где в среднем набирал 35,2 очка, делал 8,8 подбора и 9,2 передачи.

