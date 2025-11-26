Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич ответил на вопрос про жизнь в Лос-Анджелесе

Лука Дончич ответил на вопрос про жизнь в Лос-Анджелесе
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил на вопрос по поводу жизни Лос-Анджелесе. Словенский спортсмен перешёл в калифорнийский клуб из «Даллас Маверикс» в результате обмена в прошлом сезоне НБА в феврале.

«Всё здорово. Я никогда раньше не жил у моря, так что это одна из самых прекрасных вещей. Погода отличная, пляж… что тут ещё сказать. У меня есть квартира, то есть дом. Так что я здесь отлично устроился», — сказал Дончич во время общения со СМИ, ответив на вопрос журналиста из Словении.

Дончич к настоящему моменту принял участие в 13 матчах этого сезона НБА, где в среднем набирал 35,2 очка, делал 8,8 подбора и 9,2 передачи.

Материалы по теме
Лука Дончич высказался после стычки с игроком «Клипперс»

Снуп Догг оценил роскошный автомобиль Луки Дончича:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android