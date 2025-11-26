Скидки
Экс-игрок НБА прибыл в Санкт-Петербург и пройдёт медосмотр для «Зенита» — источник

Комментарии
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ноа Вонле прибыл в Санкт-Петербург, где в ближайшее время пройдёт медосмотр для «Зенита». Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент». Ранее сообщалось, что спортсмен и российский клуб заключили контракт, рассчитанный до конца сезона-2025/2026.

Ноа был выбран на драфте НБА в 2014 году под девятым номером в первом раунде командой «Шарлотт Хорнетс». Потом он выступал за такие команды, как «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Чикаго Буллз», «Нью-Йорк Никс», «Миннесота Тимбервулвз», «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс».

Егор Дёмин принял участие в забавном челлендже:

