Дончич стал автором достижения, за всю историю «Лейкерс» покорявшегося лишь Коби Брайанту

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс» (135:118) набрал 43 очка, сделал девять подборов и отдал 13 результативных передач. Как информирует Polymarket, до словенца единственным игроком «Лейкерс», кто за первую половину матча набирал 30 или более очков, сделал пять или более подборов и пять или более реализованных трёхочковых бросков, был Коби Брайант.

В этом сезоне НБА Дончич к настоящему моменту принял участие в 13 встречах, в которых в среднем набирал 35,2 очка, делал 8,8 подбора и 9,2 передачи.

