Дончич стал автором достижения, за всю историю «Лейкерс» покорявшегося лишь Коби Брайанту
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс» (135:118) набрал 43 очка, сделал девять подборов и отдал 13 результативных передач. Как информирует Polymarket, до словенца единственным игроком «Лейкерс», кто за первую половину матча набирал 30 или более очков, сделал пять или более подборов и пять или более реализованных трёхочковых бросков, был Коби Брайант.
НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 07:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
135 : 118
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 31, Джеймс - 25, Хатимура - 13, Хэйс - 8, Смарт - 7, Ларэвиа - 4, Клебер - 2, Тимме - 2, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Леонард - 19, Данн - 19, Коллинз - 18, Зубац - 10, Сандерс - 6, Браун - 6, Батюм - 6, Пол - 4, Кристи - 1, Лопес, Нидерхаузер, Телфорт
В этом сезоне НБА Дончич к настоящему моменту принял участие в 13 встречах, в которых в среднем набирал 35,2 очка, делал 8,8 подбора и 9,2 передачи.
Снуп Догг оценил роскошный автомобиль Луки Дончича:
