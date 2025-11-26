Скидки
Барселона — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Дончич стал автором достижения, за всю историю «Лейкерс» покорявшегося лишь Коби Брайанту

Дончич стал автором достижения, за всю историю «Лейкерс» покорявшегося лишь Коби Брайанту
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс» (135:118) набрал 43 очка, сделал девять подборов и отдал 13 результативных передач. Как информирует Polymarket, до словенца единственным игроком «Лейкерс», кто за первую половину матча набирал 30 или более очков, сделал пять или более подборов и пять или более реализованных трёхочковых бросков, был Коби Брайант.

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 07:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
135 : 118
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 31, Джеймс - 25, Хатимура - 13, Хэйс - 8, Смарт - 7, Ларэвиа - 4, Клебер - 2, Тимме - 2, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Леонард - 19, Данн - 19, Коллинз - 18, Зубац - 10, Сандерс - 6, Браун - 6, Батюм - 6, Пол - 4, Кристи - 1, Лопес, Нидерхаузер, Телфорт

В этом сезоне НБА Дончич к настоящему моменту принял участие в 13 встречах, в которых в среднем набирал 35,2 очка, делал 8,8 подбора и 9,2 передачи.

