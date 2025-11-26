Заступившийся за Дончича в стычке игрок «Лейкерс» высказался после инцидента
Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Джексон Хэйс прокомментировал стычку, случившуюся в матче Кубка НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (135:118).
НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 07:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
135 : 118
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 31, Джеймс - 25, Хатимура - 13, Хэйс - 8, Смарт - 7, Ларэвиа - 4, Клебер - 2, Тимме - 2, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Леонард - 19, Данн - 19, Коллинз - 18, Зубац - 10, Сандерс - 6, Браун - 6, Батюм - 6, Пол - 4, Кристи - 1, Лопес, Нидерхаузер, Телфорт
Напомним, игрок «Клипперс» Крис Данн жёстко пихнул мяч в грудь разыгрывающему «Лейкерс» Луке Дончичу, что не понравилось Хэйсу, который тут же оттолкнул Данна. Игроки обеих команд вмешались, чтобы не дать конфликту перерасти в серьёзную драку. В итоге Данн получил два технических замечания и покинул площадку, Хэйс — одно.
«Мне просто не понравилось, как он пихнул мяч Луке, поэтому я решил вмешаться и что-то сделать», — приводит слова Хэйса Lakers Nation.
Джексон добавил, что Дончич пообещал заплатить за него штраф.
