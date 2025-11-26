Заступившийся за Дончича в стычке игрок «Лейкерс» высказался после инцидента

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Джексон Хэйс прокомментировал стычку, случившуюся в матче Кубка НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (135:118).

Напомним, игрок «Клипперс» Крис Данн жёстко пихнул мяч в грудь разыгрывающему «Лейкерс» Луке Дончичу, что не понравилось Хэйсу, который тут же оттолкнул Данна. Игроки обеих команд вмешались, чтобы не дать конфликту перерасти в серьёзную драку. В итоге Данн получил два технических замечания и покинул площадку, Хэйс — одно.

«Мне просто не понравилось, как он пихнул мяч Луке, поэтому я решил вмешаться и что-то сделать», — приводит слова Хэйса Lakers Nation.

Джексон добавил, что Дончич пообещал заплатить за него штраф.

