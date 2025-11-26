Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Стыдно, безумие». Перкинс резко высказался о «Клипперс» после поражения от «Лейкерс»

«Стыдно, безумие». Перкинс резко высказался о «Клипперс» после поражения от «Лейкерс»
Комментарии

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс дал комментарий по поводу недавнего матча Кубка НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой подопечных Джей Джей Редика со счётом 135:118.

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 07:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
135 : 118
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 31, Джеймс - 25, Хатимура - 13, Хэйс - 8, Смарт - 7, Ларэвиа - 4, Клебер - 2, Тимме - 2, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Леонард - 19, Данн - 19, Коллинз - 18, Зубац - 10, Сандерс - 6, Браун - 6, Батюм - 6, Пол - 4, Кристи - 1, Лопес, Нидерхаузер, Телфорт

«Клипперс» должно быть стыдно. Мало того что у Луки Дончича глаза загораются каждый раз, когда он видит их в расписании… так ещё и Ривз с Леброном разобрались с ними по полной. Это безумие. В какой-то момент у них должно появиться хоть какое-то чувство гордости», — написал Перкинс на своей странице в социальных сетях.

Сейчас читают:
Дабл-дабл Дончича и 25 очков Леброна принесли «Лейкерс» победу в дерби с «Клипперс»

В Китае молодая пара обручилась в присутствии Леброна Джеймса:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android