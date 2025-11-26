«Стыдно, безумие». Перкинс резко высказался о «Клипперс» после поражения от «Лейкерс»

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс дал комментарий по поводу недавнего матча Кубка НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой подопечных Джей Джей Редика со счётом 135:118.

«Клипперс» должно быть стыдно. Мало того что у Луки Дончича глаза загораются каждый раз, когда он видит их в расписании… так ещё и Ривз с Леброном разобрались с ними по полной. Это безумие. В какой-то момент у них должно появиться хоть какое-то чувство гордости», — написал Перкинс на своей странице в социальных сетях.

