«Автодор» объявил о досрочном прекращении сотрудничества с Алексом Хэмилтоном

Американский разыгрывающий Алекс Хэмилтон покинул «Автодор». Как информирует пресс-служба саратовцев, клуб принял решение о досрочном прекращении сотрудничества. Американский спортсмен перешёл в «Автодор» в начале октября.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Хэмилтон принял участие в шести матчах, в которых в среднем набирал 10 очков, совершал четыре подбора и отдавал 4,8 передачи.

В настоящий момент саратовский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе две победы при 11 поражениях. Лидером является ЦСКА, у которого 10 побед при двух поражениях.

Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд: