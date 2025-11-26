«Никого не боюсь и живу этим». Дончич высказался о стычке в матче с «Клипперс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич дал комментарий по поводу стычки с защитником «Лос-Анджелес Клипперс» (135:118) Крисом Данном в матче Кубка НБА.

Инцидент вспыхнул после того, как Данн пихнул мяч в грудь словенцу. За Дончича сразу заступился партнёр по «Лейкерс» Джексон Хэйс, оттолкнув обидчика, затем в ситуацию вмешались игроки обеих команд, не допустив перерастания конфликта в серьёзную драку. Судьи выписали Данну два технических замечания и удалили его, Хэйсу досталось одно.

«Я не собираюсь просто стоять, понимаете. Никого не боюсь. Не буду стоять и делать вид, что ничего не происходит… Это и есть баскетбол. Иногда игра становится жёсткой. Много треш-тока — я этим живу, мне это нравится», — сказал Дончич во время общения со СМИ после матча.

