Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Никого не боюсь и живу этим». Дончич высказался о стычке в матче с «Клипперс»

«Никого не боюсь и живу этим». Дончич высказался о стычке в матче с «Клипперс»
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич дал комментарий по поводу стычки с защитником «Лос-Анджелес Клипперс» (135:118) Крисом Данном в матче Кубка НБА.

Инцидент вспыхнул после того, как Данн пихнул мяч в грудь словенцу. За Дончича сразу заступился партнёр по «Лейкерс» Джексон Хэйс, оттолкнув обидчика, затем в ситуацию вмешались игроки обеих команд, не допустив перерастания конфликта в серьёзную драку. Судьи выписали Данну два технических замечания и удалили его, Хэйсу досталось одно.

«Я не собираюсь просто стоять, понимаете. Никого не боюсь. Не буду стоять и делать вид, что ничего не происходит… Это и есть баскетбол. Иногда игра становится жёсткой. Много треш-тока — я этим живу, мне это нравится», — сказал Дончич во время общения со СМИ после матча.

Материалы по теме
Заступившийся за Дончича в стычке игрок «Лейкерс» высказался после инцидента

Снуп Догг оценил роскошный автомобиль Луки Дончича:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android