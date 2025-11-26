Скидки
Барселона — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реджи Миллер предупредил Редика насчёт Леброна, вернувшегося после травмы

Аудио-версия:
Пятикратный участник Матча всех звёзд НБА Реджи Миллер поделился мнением о выступлении «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне.

«Сейчас у Джей Джей Реддика есть полный комплект игроков. Вопрос в том, как он будет всем этим управлять. В составе есть Лука, который в среднем набирает 34,5 очка за игру. Есть Остин Ривз — второй снайпер команды, около 28 очков. Я даже специально проверил.

Когда в последний раз Леброн Джеймс был пятым бомбардиром своей команды? Он набирает 14 очков. Как Джей Джей будет всё организовывать, учитывая, что ещё год назад Леброн входил во вторую сборную всех звёзд НБА. Теперь же его нужно встроить в структуру «Лейкерс», те отлично начали сезон», — сказал Миллер на канале Dan Patrick Show в YouTube.

Напомним, в межсезонье-2025 Леброн испытывал проблемы с седалищным нервом и провёл первый матч сезона лишь в середине ноября.

Леброн Джеймс смазал несколько «трёшек»:

