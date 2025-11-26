Скидки
Барселона — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
«Ему становится скучно». Трёхкратный чемпион НБА высказался о Николе Йокиче

Комментарии

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэнни Грин комплиментарно высказался о сербском центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче, отметив его уникальность и стремление постоянно совершенствоваться.

«Мне кажется, ему становится просто скучно на площадке, и он ищет новые способы бросить себе вызов. В каждой игре видно, что он пытается быть более эффективным.

Он как бы думает: «Промахнулся дважды? Нужно следить за тем, чтобы больше не промахиваться». А вообще он в состоянии совершать броски с центра площадки, всё что угодно», — сказал Грин на канале NBA on ESPN в YouTube.

Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»:

