Лидер «Детройта» Каннингем: предпочёл бы стать MVP финала, а не регулярки

24-летний американский профессиональный баскетболист Кейд Каннингем, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Детройт Пистонс» на позиции разыгрывающего защитника, выразил уверенность, что в скором будущем ему удастся стать самым ценным игроком (MVP) финальной серии НБА.

«В этом сезоне для меня главное — одержать победу в финале, это более важно, чем что-либо ещё. И я бы больше обрадовался получению [звания] MVP финальной серии, чем регулярки. Понимаете, о чём я?

Думаю, это когда-то произойдёт, если даст бог и если смогу оставаться здоровым, продолжать совершенствоваться. Но командный успех — моя главная цель», — приводит слова Каннингема портал Hoopshype.