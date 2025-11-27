Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Боги баскетбола». Скип Бэйлесс выделил трёх игроков НБА из одной команды

Комментарии

Известный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс поделился мнением о недавнем матче Кубка НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой подопечных Джей Джей Редика со счётом 135:118.

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 07:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
135 : 118
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 31, Джеймс - 25, Хатимура - 13, Хэйс - 8, Смарт - 7, Ларэвиа - 4, Клебер - 2, Тимме - 2, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Леонард - 19, Данн - 19, Коллинз - 18, Зубац - 10, Сандерс - 6, Браун - 6, Батюм - 6, Пол - 4, Кристи - 1, Лопес, Нидерхаузер, Телфорт

«Я наблюдаю за величайшей задней линией в истории НБА — сочетанием высочайшего баскетбольного интеллекта и гениальных пасов. Леброн Джеймс, Лука Дончич, Остин Ривз. Настоящая честь и удовольствие видеть этот тройной подарок от богов баскетбола», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что в матче с «Клипперс» Дончич набрал 43 очка, Ривз — 31, а Леброн — 25.

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму:

