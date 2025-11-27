«Боги баскетбола». Скип Бэйлесс выделил трёх игроков НБА из одной команды

Известный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс поделился мнением о недавнем матче Кубка НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой подопечных Джей Джей Редика со счётом 135:118.

«Я наблюдаю за величайшей задней линией в истории НБА — сочетанием высочайшего баскетбольного интеллекта и гениальных пасов. Леброн Джеймс, Лука Дончич, Остин Ривз. Настоящая честь и удовольствие видеть этот тройной подарок от богов баскетбола», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что в матче с «Клипперс» Дончич набрал 43 очка, Ривз — 31, а Леброн — 25.

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму: