«Безумие». Парсонс предположил, до скольких лет может играть Стефен Карри

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чендлер Парсонс поделился мнением о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри, выразив уверенность, что он сможет играть ещё долгие годы. В настоящий момент Карри 37 лет.

«Его игра сохранит эффективность на долгие годы. У многих баскетболистов успех основан на атлетизме – потеря скорости ведёт к падению уровня. То, как Стеф бросает мяч, невероятно. Какое-то безумие, но он может играть до 45 лет, если захочет», — сказал Парсонс на канале Run It Back on FanDuel TV в YouTube.

Карри в этом сезоне НБА к данному моменту принял участие в 15 матчах, в которых в среднем набирал 28,8 очка, совершал 3,5 подбора и отдавал 3,9 передачи.

