«Он устал от нытья Дончича». Эксперт высказался о стычке в матче «Лейкерс» и «Клипперс»

«Он устал от нытья Дончича». Эксперт высказался о стычке в матче «Лейкерс» и «Клипперс»
Известный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс прокомментировал стычку между игроками «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» в матче Кубка НБА (135:118).

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 07:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
135 : 118
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 31, Джеймс - 25, Хатимура - 13, Хэйс - 8, Смарт - 7, Ларэвиа - 4, Клебер - 2, Тимме - 2, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Леонард - 19, Данн - 19, Коллинз - 18, Зубац - 10, Сандерс - 6, Браун - 6, Батюм - 6, Пол - 4, Кристи - 1, Лопес, Нидерхаузер, Телфорт

Инцидент произошёл после того, как защитник «Клипперс» Крис Данн пихнул мяч в грудь Луки Дончича. За словенца вступился товарищ по команде Джексон Хэйс, оттолкнувший Данна. В ответ Данн попытался ударить Хэйса открытой ладонью, но конфликт удалось быстро уладить благодаря вмешательству других игроков.

«Крис Данн, уставший от нытья Луки, слегка толкнул его. Лука притворился, а затем отреагировал. Данн толкнул мяч в него. Хэйс стал телохранителем и оттолкнул Данна, который в ответ нанёс открытый удар по Хэйсу. Данна удалили — он своё показал. Хэйс тоже сделал своё заявление: «Не связывайтесь с Лукой», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

«Никого не боюсь и живу этим». Дончич высказался о стычке в матче с «Клипперс»

Лука Дончич подарил игрокам «Лейкерс» кроссовки:

