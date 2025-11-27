«Он устал от нытья Дончича». Эксперт высказался о стычке в матче «Лейкерс» и «Клипперс»

Известный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс прокомментировал стычку между игроками «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» в матче Кубка НБА (135:118).
Инцидент произошёл после того, как защитник «Клипперс» Крис Данн пихнул мяч в грудь Луки Дончича. За словенца вступился товарищ по команде Джексон Хэйс, оттолкнувший Данна. В ответ Данн попытался ударить Хэйса открытой ладонью, но конфликт удалось быстро уладить благодаря вмешательству других игроков.
«Крис Данн, уставший от нытья Луки, слегка толкнул его. Лука притворился, а затем отреагировал. Данн толкнул мяч в него. Хэйс стал телохранителем и оттолкнул Данна, который в ответ нанёс открытый удар по Хэйсу. Данна удалили — он своё показал. Хэйс тоже сделал своё заявление: «Не связывайтесь с Лукой», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.
Лука Дончич подарил игрокам «Лейкерс» кроссовки: