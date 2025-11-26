Скидки
«Автодор» продлит контракт с Григорием Мотовиловым до конца сезона — источник

«Автодор» продлит контракт с Григорием Мотовиловым до конца сезона — источник
Комментарии

Саратовский «Автодор» намеревается продлить контракт с Григорием Мотовиловым до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

27-летний спортсмен принял участие во всех 13 матчах команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 7,8 очка, совершал 1,8 подбора, отдавал 2,7 передачи за 22 минуты игрового времени.

«Автодор» в настоящий момент занимает 10-е место в турнирной таблице Единой лиги с двумя победами и 11 поражениями.

Напомним, в сентябре 2025 года Мотовилов подписал контракт с «Автодором», действующий до конца октября с опцией продления до конца сезона 2025/2026. В ноябре «Автодор» продлил контракт с Григорием ещё на один месяц.

