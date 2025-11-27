Скидки
«Это возмутительно». Трёхкратный чемпион НБА высказался о Николе Йокиче

Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэнни Грин высказал мнение, что наличие сильных партнёров вокруг центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича позволяет ему действовать более эффективно, что отражается на результатах команды.

«Теперь, когда у него есть лучшие игроки вокруг, он может быть эффективнее. И они побеждают. У «Наггетс» сейчас 13 побед и четыре поражения. И это возмутительно, что он не выиграл MVP в прошлом сезоне.

Уверен, многие думают, что ему всё равно; я не думаю, что ему приятно такое слышать. Он играл невероятно, но не выиграл. Не хочу говорить, что его команда подвела его, но он делает всё, чтобы стать MVP в этом году», — сказал Грин на канале NBA on ESPN в YouTube.

