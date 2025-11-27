Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Скип Бэйлесс ответил, кто сейчас в лучшей форме — Леброн или Дончич

Скип Бэйлесс ответил, кто сейчас в лучшей форме — Леброн или Дончич
Комментарии

Популярный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс после недавнего матча Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» высказался о форме разыгрывающего «озёрников» Луки Дончича. Встреча завершилась победой подопечных Джей Джей Редика со счётом 135:118.

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 07:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
135 : 118
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 31, Джеймс - 25, Хатимура - 13, Хэйс - 8, Смарт - 7, Ларэвиа - 4, Клебер - 2, Тимме - 2, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Леонард - 19, Данн - 19, Коллинз - 18, Зубац - 10, Сандерс - 6, Браун - 6, Батюм - 6, Пол - 4, Кристи - 1, Лопес, Нидерхаузер, Телфорт

«Леброн, который пропустил месяц и которому скоро исполнится 41 год, находится в лучшей форме, чем Лука. Кавай, которому 34, — тоже», — отметил Бэйлесс.

Отметим, что в матче с «Клипперс» Дончич набрал 43 очка, девять подборов и 13 передач. На счету Леброна 25 очков, шесть подборов и шесть передач.

Сейчас читают:
Леброн Джеймс — живая легенда НБА! Никто до него не выходил в 23 сезонах
Леброн Джеймс — живая легенда НБА! Никто до него не выходил в 23 сезонах

Снуп Догг оценил роскошный автомобиль Луки Дончича:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android