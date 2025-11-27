Скип Бэйлесс ответил, кто сейчас в лучшей форме — Леброн или Дончич

Популярный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс после недавнего матча Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» высказался о форме разыгрывающего «озёрников» Луки Дончича. Встреча завершилась победой подопечных Джей Джей Редика со счётом 135:118.

«Леброн, который пропустил месяц и которому скоро исполнится 41 год, находится в лучшей форме, чем Лука. Кавай, которому 34, — тоже», — отметил Бэйлесс.

Отметим, что в матче с «Клипперс» Дончич набрал 43 очка, девять подборов и 13 передач. На счету Леброна 25 очков, шесть подборов и шесть передач.

