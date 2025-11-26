Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Егор Дёмин впервые вошёл в обновлённый топ-10 лучших новичков в НБА

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала список 10 игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание «Лучший новичок» в сезоне-2025/2026.

Лидерство по-прежнему удерживает Кон Нуппель из «Шарлотт Хорнетс». Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин впервые вошёл в топ-10 рейтинга.

Рейтинг лучших новичков НБА на 26 ноября:

1. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).

2. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).

3. Cедрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).

4. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).

5. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).

6. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»).

7. Райан Колкбреннер («Шарлотт Хорнетс»).

8. Эйс Бэйли («Юта Джаз»).

9. Егор Дёмин («Бруклин Нетс»).

10. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»).