Егор Дёмин впервые вошёл в обновлённый топ-10 лучших новичков в НБА

Егор Дёмин впервые вошёл в обновлённый топ-10 лучших новичков в НБА
Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала список 10 игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание «Лучший новичок» в сезоне-2025/2026.

Лидерство по-прежнему удерживает Кон Нуппель из «Шарлотт Хорнетс». Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин впервые вошёл в топ-10 рейтинга.

Рейтинг лучших новичков НБА на 26 ноября:

1. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).
2. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).
3. Cедрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).
4. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).
5. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).
6. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»).
7. Райан Колкбреннер («Шарлотт Хорнетс»).
8. Эйс Бэйли («Юта Джаз»).
9. Егор Дёмин («Бруклин Нетс»).
10. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»).

У Егора Дёмина в «Бруклине» непростая полоса. «Нетс» проиграли дважды за двое суток
