Баскетбол Новости

Желько Обрадович хочет уйти из «Партизана»

Комментарии

Главный тренер сербского «Партизана» Желько Обрадович объявил об отставке со своего поста. Об этом сообщает издание Mozzart Sport. Пока клуб не принял заявление специалиста.

В нынешнем сезоне «Партизан» в рамках Евролиги одержал всего четыре победы в 13 встречах. Накануне «Партизан» разгромно проиграл «Панатинаикосу» — 69:91.

Желько начал тренерскую карьеру в 1991 году и стал тренером «Партизана», где до этого играл семь лет. В 2021 году Обрадович вернулся тренировать белградский клуб.

Пока неизвестно, кто может заменить Обрадовича на этом посту. Ожидается, что решение клуба будет принято в ближайшее время.

Комментарии
