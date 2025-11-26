Желько Обрадович хочет уйти из «Партизана»

Главный тренер сербского «Партизана» Желько Обрадович объявил об отставке со своего поста. Об этом сообщает издание Mozzart Sport. Пока клуб не принял заявление специалиста.

В нынешнем сезоне «Партизан» в рамках Евролиги одержал всего четыре победы в 13 встречах. Накануне «Партизан» разгромно проиграл «Панатинаикосу» — 69:91.

Желько начал тренерскую карьеру в 1991 году и стал тренером «Партизана», где до этого играл семь лет. В 2021 году Обрадович вернулся тренировать белградский клуб.

Пока неизвестно, кто может заменить Обрадовича на этом посту. Ожидается, что решение клуба будет принято в ближайшее время.