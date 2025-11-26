Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский объяснил, почему не комментирует матчи ЕЛ

Гомельский объяснил, почему не комментирует матчи ЕЛ
Комментарии

72-летний популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский объяснил, почему не работает на матчах Единой лиги ВТБ.

«Некто, обличённый властью давать рекомендации, запретил каналам использовать меня в качестве комментатора матчей ЕЛ ВТБ. Я один раз имел смелость сказать, по моему мнению, «Енисей» сливает матч «Самаре». Видимо, угадал. А это явилось преступлением по отношению к лиге», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Сам Гомельский также играл в качестве профессионального баскетболиста с 1972 по 1976 год. Является четырёхкратным чемпионом СССР в составе московского ЦСКА.

Материалы по теме
Гомельский ответил на вопрос фаната, приехал ли Димитриевич в «Зенит» только за деньгами
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android