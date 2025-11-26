Гомельский объяснил, почему не комментирует матчи ЕЛ

72-летний популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский объяснил, почему не работает на матчах Единой лиги ВТБ.

«Некто, обличённый властью давать рекомендации, запретил каналам использовать меня в качестве комментатора матчей ЕЛ ВТБ. Я один раз имел смелость сказать, по моему мнению, «Енисей» сливает матч «Самаре». Видимо, угадал. А это явилось преступлением по отношению к лиге», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Сам Гомельский также играл в качестве профессионального баскетболиста с 1972 по 1976 год. Является четырёхкратным чемпионом СССР в составе московского ЦСКА.