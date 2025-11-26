Желько Обрадович ушёл с поста главного тренера «Партизана»

Главный тренер клуба «Партизан» Желько Обрадович официально покинул свой пост в сербской команде. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Пока нет информации, кто может заменить Обрадовича на этой должности. Ожидается, что решение «Партизана» будет принято в ближайшее время.

Желько начал тренерскую карьеру в 1991 году и стал тренером сербского клуба, где до этого играл семь лет. В 2021 году Обрадович вернулся тренировать белградскую команду.

В нынешнем сезоне «Партизан» в рамках регулярного чемпионата Евролиги одержал всего четыре победы в 13 встречах. Накануне «Партизан» разгромно проиграл «Панатинаикосу» — 69:91.