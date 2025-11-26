Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Видно, он вдохновлялся американскими игроками. Уважаю его». Дюрант — о Николе Йокиче

«Видно, он вдохновлялся американскими игроками. Уважаю его». Дюрант — о Николе Йокиче
Комментарии

37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также новичок техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант лестно высказался в адрес 30-летнего лидера «Денвер Наггетс» серба Николы Йокича.

«Я недостаточно хорошо его знаю, чтобы говорить о нём. При этом могу сказать, он производит впечатление очень сдержанного и спокойного парня, у него мягкий голос. Никола вообще не разговаривает громко.

Видел его агрессивную сторону на площадке. Поэтому просто испытываю к нему уважение и к его подходу к игре. Видно, что он наблюдал за американскими баскетболистами и во многом вдохновлялся ими», — приводит слова Дюранта портал Basketball Network.

Материалы по теме
Никола Йокич снова показал, почему он лучший баскетболист в мире
Видео
Никола Йокич снова показал, почему он лучший баскетболист в мире
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android