«Видно, он вдохновлялся американскими игроками. Уважаю его». Дюрант — о Николе Йокиче

37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также новичок техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант лестно высказался в адрес 30-летнего лидера «Денвер Наггетс» серба Николы Йокича.

«Я недостаточно хорошо его знаю, чтобы говорить о нём. При этом могу сказать, он производит впечатление очень сдержанного и спокойного парня, у него мягкий голос. Никола вообще не разговаривает громко.

Видел его агрессивную сторону на площадке. Поэтому просто испытываю к нему уважение и к его подходу к игре. Видно, что он наблюдал за американскими баскетболистами и во многом вдохновлялся ими», — приводит слова Дюранта портал Basketball Network.