Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Маккаби Тель-Авив — Олимпия Милан, результат матча 26 ноября 2025, счет 88:102, Евролига-2025/2026

«Олимпия» обыграла «Маккаби» в Евролиге, Шилдс набрал 26 очков
Комментарии

В Белграде, Сербия, состоялся матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались израильский «Маккаби» из Тель-Авива и миланская «Олимпия». Встреча завершилась победой итальянской команды со счётом 102:88.

Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
26 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
88 : 102
Олимпия
Милан, Италия
Маккаби Т-А: Лундберг, Кларк, Сантос, Лави, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Omoruyi, Блатт
Олимпия: Манньон, Эллис, Букер, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Гудурич, Шилдс, Небо, Данстон

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шейвон Шилдс, набравший 26 очков, совершивший семь подборов и отдавший шесть передач. Армони Брукс набрал 20 очков и совершил три подбора.

В составе «Маккаби» 21 очко и четыре подбора на счету Лонни Уокера. 20 очков набрал Роман Соркин.

«Маккаби» потерпел второе поражение подряд. «Олимпия» одержала четвёртую победу в пяти последних встречах.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
В ЦСКА новый легионер прямиком из Евролиги. Кто он и чего ждать?
В ЦСКА новый легионер прямиком из Евролиги. Кто он и чего ждать?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android