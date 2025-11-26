«Олимпия» обыграла «Маккаби» в Евролиге, Шилдс набрал 26 очков

В Белграде, Сербия, состоялся матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались израильский «Маккаби» из Тель-Авива и миланская «Олимпия». Встреча завершилась победой итальянской команды со счётом 102:88.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шейвон Шилдс, набравший 26 очков, совершивший семь подборов и отдавший шесть передач. Армони Брукс набрал 20 очков и совершил три подбора.

В составе «Маккаби» 21 очко и четыре подбора на счету Лонни Уокера. 20 очков набрал Роман Соркин.

«Маккаби» потерпел второе поражение подряд. «Олимпия» одержала четвёртую победу в пяти последних встречах.