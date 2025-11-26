«Это было безумие». Игрок фарм-клуба «Лейкерс» — о совместных тренировках с Леброном

Форвард клуба G-лиги «Саут-Бэй Лейкерс» американец Дрю Мэттью Тимме поделился впечатлениями о совместных тренировках с 40-летним четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественником Леброном Джеймсом.

«Это было настоящее безумие, чувак. Имею в виду, это же величайший баскетбол всех времён. Выступать с ним на одной площадке, особенно будучи игроком команды G-лиги, было настолько необычно… Просто безумие. Он пришёл в себя, наша задача состояла в том, чтобы помочь ему вернуться в игровой ритм. Мы были рады помочь, было очень здорово играть с ним в баскетбол», — приводит слова Тимма портал Basketball Network.