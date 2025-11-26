Скидки
Барселона — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Монако — Анадолу Эфес, результат матча 26 ноября 2025, счёт 102:66, Евролига – 2025/2026

«Монако» разгромил «Анадолу Эфес» с преимуществом в 36 очков в домашнем матче Евролиги
Комментарии

Сегодня, 26 ноября, в Монако состоялся матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Монако» и «Анадолу Эфес». Встреча завершилась со счётом 102:66 (25:22, 25:21, 20:10, 32:13) в пользу «Монако».

Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
26 ноября 2025, среда. 21:30 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
102 : 66
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Макунду, Мишино, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Хазер, Лойд, Уэйлер-Бэбб, Кординье, Шмитс, Дессерт, Суидер, Мутаф, Османи, Йылмаз, Джонс

Наиболее результативным игроком в составе клуба «Монако» стал 33-летний немецкий форвард Даниэль Тайс. Ему удалось набрать 17 очков, сделать два подбора, а также совершить один перехват при двух потерях.

Самым результативным игроком в составе турецкой команды стал 28-летний французский защитник Изайя Кординье. В ходе встречи он набрал 16 очков, сделал два подбора, отдал три передачи, а также совершил один перехват.

