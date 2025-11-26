«Монако» разгромил «Анадолу Эфес» с преимуществом в 36 очков в домашнем матче Евролиги

Сегодня, 26 ноября, в Монако состоялся матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Монако» и «Анадолу Эфес». Встреча завершилась со счётом 102:66 (25:22, 25:21, 20:10, 32:13) в пользу «Монако».

Наиболее результативным игроком в составе клуба «Монако» стал 33-летний немецкий форвард Даниэль Тайс. Ему удалось набрать 17 очков, сделать два подбора, а также совершить один перехват при двух потерях.

Самым результативным игроком в составе турецкой команды стал 28-летний французский защитник Изайя Кординье. В ходе встречи он набрал 16 очков, сделал два подбора, отдал три передачи, а также совершил один перехват.