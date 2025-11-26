«Црвена Звезда» обыграла «Олимпиакос» в Евролиге, у Монеке дабл-дабл

В Белграде, Сербия, состоялся матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Црвена Звезда» и греческий «Олимпиакос». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 91:80.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Нвора, набравший 23 очка и совершивший три подбора. Дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов оформил Чима Монеке.

В составе «Олимпиакоса» 29 очков и восемь подборов на свой счёт записал Александар Везенков. 16 очков и четыре подбора в активе Тайлера Дорси.

«Црвена Звезда» одержала вторую победу в трёх последних встречах. «Олимпиакос» же потерпел второе поражение в трёх последних играх.