Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Црвена Звезда — Олимпиакос, результат матча 26 ноября 2025, счет 91:80, Евролига-2025/2026

«Црвена Звезда» обыграла «Олимпиакос» в Евролиге, у Монеке дабл-дабл
Комментарии

В Белграде, Сербия, состоялся матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Црвена Звезда» и греческий «Олимпиакос». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 91:80.

Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
26 ноября 2025, среда. 21:30 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
91 : 80
Олимпиакос
Пирей, Греция
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Плавшич, Грэм, Батлер, Калинич, Добрич, Мотеюнас, Нвора, Оджелей, Монеке, дос Сантос
Олимпиакос: Уолкап, Уорд, Ли, Везенков, Папаниколау, Неципоглу, Дорси, Питерс, Милутинов, Адетокунбо, Холл, Фурнье

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Нвора, набравший 23 очка и совершивший три подбора. Дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов оформил Чима Монеке.

В составе «Олимпиакоса» 29 очков и восемь подборов на свой счёт записал Александар Везенков. 16 очков и четыре подбора в активе Тайлера Дорси.

«Црвена Звезда» одержала вторую победу в трёх последних встречах. «Олимпиакос» же потерпел второе поражение в трёх последних играх.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
В ЦСКА новый легионер прямиком из Евролиги. Кто он и чего ждать?
В ЦСКА новый легионер прямиком из Евролиги. Кто он и чего ждать?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android