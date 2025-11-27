24 очка Кевина Пантера помогли «Барселоне» победить АСВЕЛ в матче Евролиги

Сегодня, 26 ноября, в Монако состоялся матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги между испанской командой «Барселона» и французским клубом АСВЕЛ. Встреча завершилась со счётом 88:78 (20:19, 25:25, 23:21, 20:13) в пользу «Барселоны».

Наиболее результативным игроком в составе испанского клуба стал 32-летний американо-сербский защитник Кевин Пантер. Ему удалось набрать 24 очка, сделать четыре подбора, а также сделать семь передач и совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе французской команды стал 38-летний французский защитник Нандо Де Коло. В ходе встречи он набрал 22 очка, сделал два подбора, отдал девять передач, а также совершил два перехвата.