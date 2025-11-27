Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Барселона — АСВЕЛ, результат матча 26 ноября 2025, счёт 88:78, Евролига – 2025/2026

24 очка Кевина Пантера помогли «Барселоне» победить АСВЕЛ в матче Евролиги
Комментарии

Сегодня, 26 ноября, в Монако состоялся матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги между испанской командой «Барселона» и французским клубом АСВЕЛ. Встреча завершилась со счётом 88:78 (20:19, 25:25, 23:21, 20:13) в пользу «Барселоны».

Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
26 ноября 2025, среда. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
88 : 78
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Клайберн, Шенгелия, Парра
АСВЕЛ: Атамна, Харрисон, Heurtel, Ажинса, Масса, де Коло, Нгуама, Лайти, Ндиайе, Уотсон, Вотье, Траоре

Наиболее результативным игроком в составе испанского клуба стал 32-летний американо-сербский защитник Кевин Пантер. Ему удалось набрать 24 очка, сделать четыре подбора, а также сделать семь передач и совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе французской команды стал 38-летний французский защитник Нандо Де Коло. В ходе встречи он набрал 22 очка, сделал два подбора, отдал девять передач, а также совершил два перехвата.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
Материалы по теме
Евролига-2025/2026: главные ожидания от нового сезона и его особенности
Евролига-2025/2026: главные ожидания от нового сезона и его особенности
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android