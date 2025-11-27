Евролига: результаты матчей 26 ноября

В среду, 26 ноября, в Евролиге прошёл очередной игровой день сезона-2025/2026. Болельщики европейского баскетбола смогли посмотреть в общей сложности четыре матча 13-го тура регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Евролига. Результаты 26 ноября:

«Маккаби» Тель Авив — «Олимпия» — 88:102;

«Црвена Звезда» — «Олимпиакос» — 91:80;

«Монако» — «Анадолу Эфес» — 102:66;

«Барселона» — АСВЕЛ — 88:78.

Лидером Евролиги в данный момент является «Црвена Звезда», на счету которой девять побед и четыре поражения. На втором месте находится греческий «Панатинаикос» с таким же количеством побед и поражений. Топ-3 замыкает «Хапоэль» из Тель-Авива, у которого также девять побед и четыре поражения.