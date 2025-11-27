Скидки
Баскетбол

Бостон Селтикс — Детройт Пистонс, результат матча 27 ноября 2025, счёт 117:114, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

Дабл-дабл Брауна помог «Бостону» одолеть лидера Востока «Детройт». У Каннингема — 42 очка
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 26 на 27 ноября мск на паркете «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между «Бостон Селтикс» и «Детройт Пистонс». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 117:114.

НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 01:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
117 : 114
Детройт Пистонс
Детройт
Бостон Селтикс: Браун - 33, Уайт - 27, Притчард - 16, Шейерман - 13, Майнотт - 9, Уолш - 7, Саймонс - 5, Хозер - 5, Гонсалес - 1, Уильямс - 1, Тейтум, Харпер Мл., Тиллман, Шульга, Гарза, Кета, Буше
Детройт Пистонс: Каннингем - 42, Дюрен - 12, Харрис - 12, Робинсон - 11, Леверт - 10, Томпсон - 8, Айви - 7, Холланд - 6, Стюарт - 6, Рид, Джонс, Мур, Ланир, Дженкинс, Сассер, Грин, Клинтман, Смит

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Детройта» Кейд Каннингем — 42 очка, восемь подборов и пять ассистов. У «Бостона» наибольшее количество очков набрал лёгкий форвард Джейлен Браун. В его активе дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов. Также в его активе пять результативных передач.

«Детройт» потерпел третье поражение в текущем сезоне НБА, прервав победную серию из 13 матчей. «Селтикс» одержали вторую подряд победу — третья самая длинная серия в сезоне.


