Дабл-дабл Брауна помог «Бостону» одолеть лидера Востока «Детройт». У Каннингема — 42 очка

В ночь с 26 на 27 ноября мск на паркете «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между «Бостон Селтикс» и «Детройт Пистонс». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 117:114.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Детройта» Кейд Каннингем — 42 очка, восемь подборов и пять ассистов. У «Бостона» наибольшее количество очков набрал лёгкий форвард Джейлен Браун. В его активе дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов. Также в его активе пять результативных передач.

«Детройт» потерпел третье поражение в текущем сезоне НБА, прервав победную серию из 13 матчей. «Селтикс» одержали вторую подряд победу — третья самая длинная серия в сезоне.

У кого больше всех очков в НБА: