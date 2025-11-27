Видео: концовка матча «Бостон» — «Детройт» с досадным промахом на равный счёт со штрафной

Сегодня, 27 ноября, завершился очередной матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Детройт Пистонс». Игра завершилась со счётом 117:114 в пользу домашней команды команды.

Отметим, что за четыре секунды до окончания основного времени защитник «Детройта» Кейд Каннингем получил право на три штрафных броска при счёте 112:115 не в пользу своей команды.

Впрочем, реализовать все попытки ему не удалось: на последнем броске Каннингем промахнулся и упустил шанс сравнять счёт. «Чемпионат» предлагает посмотреть концовку этого напряжённого матча, завершившегося победой «Бостона».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.