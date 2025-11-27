Скидки
Главная Баскетбол Новости

Видео: концовка матча «Бостон» — «Детройт» с досадным промахом на равный счёт со штрафной

Видео: концовка матча «Бостон» — «Детройт» с досадным промахом на равный счёт со штрафной
Комментарии

Сегодня, 27 ноября, завершился очередной матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Детройт Пистонс». Игра завершилась со счётом 117:114 в пользу домашней команды команды.

НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 01:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
117 : 114
Детройт Пистонс
Детройт
Бостон Селтикс: Браун - 33, Уайт - 27, Притчард - 16, Шейерман - 13, Майнотт - 9, Уолш - 7, Саймонс - 5, Хозер - 5, Гонсалес - 1, Уильямс - 1, Тейтум, Харпер Мл., Тиллман, Шульга, Гарза, Кета, Буше
Детройт Пистонс: Каннингем - 42, Дюрен - 12, Харрис - 12, Робинсон - 11, Леверт - 10, Томпсон - 8, Айви - 7, Холланд - 6, Стюарт - 6, Рид, Джонс, Мур, Ланир, Дженкинс, Сассер, Грин, Клинтман, Смит

Отметим, что за четыре секунды до окончания основного времени защитник «Детройта» Кейд Каннингем получил право на три штрафных броска при счёте 112:115 не в пользу своей команды.

Впрочем, реализовать все попытки ему не удалось: на последнем броске Каннингем промахнулся и упустил шанс сравнять счёт. «Чемпионат» предлагает посмотреть концовку этого напряжённого матча, завершившегося победой «Бостона».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Комментарии
