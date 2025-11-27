Скидки
Баскетбол

Брэндон Ингрэм стал автором победного броска в матче «Торонто» — «Индиана»

Брэндон Ингрэм стал автором победного броска в матче «Торонто» — «Индиана»
Комментарии

Сегодня, 27 ноября, завершился очередной матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Индиану Пэйсерс». Игра завершилась со счётом 97:95 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
97 : 95
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 26, Барнс - 24, Куикли - 15, Уолтер - 13, Пёлтль - 8, Мамукелашвили - 7, Шид - 2, Баттл - 2, Дик, Могбо, Мюррей-Бойлс, Темпл, Агбаджи
Индиана Пэйсерс: Макконнелл - 16, Матурин - 15, Уокер - 13, Сиакам - 11, Хафф - 10, Нембард - 9, Джексон - 8, Шеппард - 8, Робинсон-Эрл - 5, Питер, Деннис, Брэдли, Мэтьюз

Интересно отметить, что решающий бросок в этом матче выполнил форвард «Торонто» Брэндон Ингрэм. Перед этим, при равном счёте 95:95, форвард «Индианы» Паскаль Сиакам мог вывести свою команду вперёд, но его попытку заблокировали.

В следующей атаке Ингрэм точно бросил со средней дистанции, обеспечив своей команде победу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео ключевых моментов этой встречи.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Комментарии
