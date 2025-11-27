Скидки
Стефен Карри во время разминки выполнил бросок повышенной сложности

В данный момент проходит матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт на табло — 33:28 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
3-я четверть
74 : 67
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Подзиемски, Ричард, Муди, Хилд, Батлер, Сантос, Пост, Грин, Карри, Джексон-Дэвис, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Дэвисон, Тэйт, Смит II, Шеппард, Окоги, Кроуфорд, Шенгюн, Капела, Грин

Перед стартом матча разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри исполнил необычный бросок с высокой траекторией, добавив к нему широкие шаги в стиле евростеп.

Примечательно, что мяч успешно поразил кольцо, создав впечатляющий эпизод. «Чемпионат» предлагает вам посмотреть видео этого момента.

