Стефен Карри во время разминки выполнил бросок повышенной сложности

В данный момент проходит матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт на табло — 33:28 в пользу домашней команды.

Перед стартом матча разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри исполнил необычный бросок с высокой траекторией, добавив к нему широкие шаги в стиле евростеп.

Примечательно, что мяч успешно поразил кольцо, создав впечатляющий эпизод. «Чемпионат» предлагает вам посмотреть видео этого момента.