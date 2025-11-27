Стефен Карри во время разминки выполнил бросок повышенной сложности
Поделиться
В данный момент проходит матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт на табло — 33:28 в пользу домашней команды.
НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
3-я четверть
74 : 67
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Подзиемски, Ричард, Муди, Хилд, Батлер, Сантос, Пост, Грин, Карри, Джексон-Дэвис, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Дэвисон, Тэйт, Смит II, Шеппард, Окоги, Кроуфорд, Шенгюн, Капела, Грин
Перед стартом матча разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри исполнил необычный бросок с высокой траекторией, добавив к нему широкие шаги в стиле евростеп.
Примечательно, что мяч успешно поразил кольцо, создав впечатляющий эпизод. «Чемпионат» предлагает вам посмотреть видео этого момента.
Комментарии
- 27 ноября 2025
-
07:35
-
07:30
-
07:25
-
06:50
-
06:30
-
06:19
-
06:11
-
05:20
-
04:35
-
04:07
-
03:40
-
00:49
-
00:34
- 26 ноября 2025
-
23:35
-
23:30
-
23:00
-
21:55
-
21:06
-
20:45
-
19:58
-
19:00
-
18:58
-
17:59
-
17:33
-
16:56
-
16:42
-
16:19
-
16:05
-
15:53
-
15:39
-
15:16
-
15:03
-
14:44
-
14:24
-
14:04