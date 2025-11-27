40 очков Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» победу над «Миннесотой»

В ночь с 26 на 27 ноября мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесотой Тимбервулвз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 113:105.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, в активе которого 40 набранных очков, шесть подборов и шесть результативных передач. В составе гостей больше других набрал атакующий защитник Энтони Эдвардс — 31 очко, восемь подборов и пять ассистов.

«Тандер» выиграли 10-й матч подряд, «Тимбервулвз» продлили серию поражений до трёх игр.