Главная Баскетбол Новости

Оклахома-Сити Тандер — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 27 ноября 2025, счет 113:105, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

40 очков Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» победу над «Миннесотой»
Комментарии

В ночь с 26 на 27 ноября мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесотой Тимбервулвз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 113:105.

НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
113 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Хартенштайн - 15, Митчелл - 13, Холмгрен - 12, Уильямс - 9, Уоллес - 9, Дорт - 5, Карузо - 5, Джо - 5, Янгблад, Дженг, Уильямс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 31, Шеннон - 18, Рид - 12, Дивинченцо - 11, Макдэниелс - 10, Рэндл - 10, Диллингэм - 6, Гобер - 5, Конли - 2, Инглс, Хиланд, Джузэнг, Беранже, Кларк, Миллер

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, в активе которого 40 набранных очков, шесть подборов и шесть результативных передач. В составе гостей больше других набрал атакующий защитник Энтони Эдвардс — 31 очко, восемь подборов и пять ассистов.

«Тандер» выиграли 10-й матч подряд, «Тимбервулвз» продлили серию поражений до трёх игр.

Комментарии
Новости. Баскетбол
