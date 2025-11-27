Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дэвис — о своём обмене в «Даллас»: ребят, вы говорите так, будто мы собираемся на войну

Дэвис — о своём обмене в «Даллас»: ребят, вы говорите так, будто мы собираемся на войну
Аудио-версия:
Комментарии

Бигмен «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис в очередной раз прокомментировал свой февральский обмен из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Даллас» на звёздного защитника Луку Дончича на фоне недавнего увольнения генерального менеджера Нико Харрисона.

«Ребята, вы говорите так, будто мы собираемся на войну.

Это всего лишь баскетбол, подобные ситуации здесь в порядке вещей. На меня такие разговоры не влияют. Я уже не раз был в числе кандидатов на обмен. Моя задача — выходить на площадку, делать свою работу и вести команду вперёд. А что будет дальше, покажет время», — приводит слова Дэвиса The Dallas Morning News.

Подробная статистика Энтони Дэвиса за сезон-2025/2026 НБА доступна по специальному тегу ниже.
Энтони Дэвис Подробнее
Сейчас читают:
Легендарный рекорд НБА под угрозой. У «Оклахомы» лучший шанс его обновить!
Легендарный рекорд НБА под угрозой. У «Оклахомы» лучший шанс его обновить!

Встреча Дончича и Дэвиса перед матчем «Лейкерс» — «Маверикс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android