Дэвис — о своём обмене в «Даллас»: ребят, вы говорите так, будто мы собираемся на войну

Бигмен «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис в очередной раз прокомментировал свой февральский обмен из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Даллас» на звёздного защитника Луку Дончича на фоне недавнего увольнения генерального менеджера Нико Харрисона.

«Ребята, вы говорите так, будто мы собираемся на войну.

Это всего лишь баскетбол, подобные ситуации здесь в порядке вещей. На меня такие разговоры не влияют. Я уже не раз был в числе кандидатов на обмен. Моя задача — выходить на площадку, делать свою работу и вести команду вперёд. А что будет дальше, покажет время», — приводит слова Дэвиса The Dallas Morning News.

Подробная статистика Энтони Дэвиса за сезон-2025/2026 НБА доступна по специальному тегу ниже.

Встреча Дончича и Дэвиса перед матчем «Лейкерс» — «Маверикс»: