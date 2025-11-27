НБА: результаты игр 27 ноября

В ночь на 27 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого прошло девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
НБА. Результаты на 27 ноября:
«Бостон Селтикс» — «Детройт Пистонс» — 117:114;
«Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Йорк Никс» — 101:129;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз» — 113:105;
«Майами Хит» — «Милуоки Бакс» — 106:103;
«Торонто Рэпторс» — «Индиана Пэйсерс» — 97:95;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Мемфис Гриззлиз» — 128:133 (ОТ);
«Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз» — 100:112;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 102:115;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс» — 100:104.